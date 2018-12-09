mclaren 720s spider أجدد سيارة كشف تنافس بالتحديد فيراري 488 سبايدر

بعد توثيق خطى سيارة ماكلارين سينا على حلبات السباق وإطلاق السيارة الخارقة الأسطورية ماكلارين سبيدتيل ، لن ينتهى عام 2018 هنا بالنسبة لصانعة السيارات البريطانية الخارقة ماكلارين – Mclaren ، فاليوم سنعرفكم أعزاءنا متابعي عرب جي تي على سيارة ماكلارين 720 اس سبايدر – Mclaren 720S Spider التي ظهرت على الانترنت .

وكما تعلمون سبق وقام زميلنا صهيب شعشاعة باختبار قيادة النسخة الكوبية من هذه السيارة الخارقة ماكلارين 720S في روما عاصمة إيطاليا ضمن برنامج تغطية خاصة ، واليوم سنعرفكم على النسخة ذات السقف المكشوف منها ماكلارين 720S سبايدر التي قدمت لتنافس بالتحديد السيارة الإيطالية الخارقة فيراري 488 سبايدر ، التي سبق أيضاً وقمنا ولله الحمد بتجربة قيادتها

من ناحية التصميم الخارجي بدون أي شك تحمل سيارة Mclaren 720S Spider هوية مطابقة لشقيقتها الكوبيه مع وجود اختلاف في السقف القابل للطي لأجدد سيارة كشف خارقة في العالم .

بدون أي شك يزيد وزن سيارة ماكلارين 720S سبايدر الجديدة عن شقيقتها الكوبيه ، ولكن الصانع البريطاني بذهل قصار جهده لتكون الزيادة في الوزن بين السيارتين 49 كيلوغرام (108 باوند) فقط ، ليبلغ وزن سيارة Mclaren 720S Spider بدون إحتساب وزن السوائل فيها 1,332 كيلوغرام ، وهذا ما جعل تسارعها من 0 إلى 100 كم/س يبقى مثل نسخة الكوبيه خلال زمن 2.9 ثانية ، كما يساهم هذا الوزن في تميزها عن المنافسات فهي رشيقة أكثر منهم .