نيسان تحصل على مركزًا متقدمًا في سباق فورميلا e في الرياض

شاركت نيسان في سباقات "فورمولا E" للسيارات الكهربائية، التي أقيمت في مدينة الرياض وحققّتْ خلالها مركزاً متقدماً كأول شركة يابانية تُشارك في هذه السلسلة من السباقات.

وظهرتْ نيسان كأحدث شركة مُصنّعة للسيارات تنضم إلى البطولة من خلال المتسابق السويسري سيباستيان بويمي والسائق البريطاني أوليفر رولاند اللذان حقّقا المركزين السادس والسابع على التوالي في الجولة الافتتاحية لسباق الدرعية.

وتستعرض بطولة الفورمولا E تقنيات التنقل الكهربائي في مراكز المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم، وتستخدم نيسان هذه السلسلة من السباقات لإظهار الجانب الأدائي من تقنية نيسان للتنقل الذكي Nissan Intelligent Mobility – وهي رؤية نيسان لكيفية قيادة السيارات وتشغيلها ودمجها في المجتمع.

تعد بطولة فورمولا E واحدة من سلسلة السباقات العالمية التي يتنافس فيها كل من الفرق والمصنعين باستخدام سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية ويقام السباق على حلبات خاصة تم إنشاؤها في عدد من المراكز الحضرية الكبرى في مختلف أنحاء العالم.

لم يكن سباق الدرعية بالرياض هو الظهور الأول لنيسان في هذه السلسلة من السباقات فحسب، بل هو الحدث الذي تم فيه إطلاق "الجيل الثاني" من بطولة الفورمولا E، بإطلاق سيارات جديدة تتميّز بهيكل جديد وديناميكية هوائية حديثة وبطارية أفضل، مع مجموعة نقل الحركة المتطوّرة.

وتتمتّع السيارات الجديدة بمزيد من القوة، ومدى أطول، وتُزيل الحاجة لتبديل السيارة، وهو ما كان متّبعاً في السابق في سلسلة السباقات هذه.

ومن المقرر أن يتوجّه فريق نيسان إي.دامس وسلسلة سباقات الفورمولا E إلى مراكش في المغرب من أجل الجولة الثانية من البطولة في 12 يناير.

تستهدف نيسان التوسع في سوق السيارات الكهربائية وتحقيق المزيد من المبيعات في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومصر خاصة، حيث عززت نيسان مكانتها كعلامة تجارية رائدة في مجال تصنيع السيارات الخالية من الانبعاثات،كما تمتلك نيسان الخبرة والمعرفة لتلبية احتياجات المستهلك المصري بما يتناسب مع التزامها بمستقبل بيئي خال من الانبعاثات.