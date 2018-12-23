كشفت نيسان مؤخرا عن نسخة جديدة وحصرية من سيارتها GT-R الشهيرة، حيث تبين أن الشركة بادرت بتطوير هذه النسخة كنوع من الاحتفال بضم ناعومي أوساكا لاعبة التنس اليابانية الشهيرة كسفيرة لسيارات الشركة.

وذكرت نيسان أن هذه النسخة المميزة ستنتج منها 50 سيارة فقط، وسيتم تقديمها بعدة ألوان مختلفة منها الأبيض والأسود والبنفسجي القاتم، وهي ألوان جديدة على السيارة وأكدت الشركة أنه تم اختيارها بمشاركة لاعبة التنس اليابانية.

ولم تقدم الشركة بهذه النسخة المميزة من السيارة أي تعديلات على المحرك أو أجزائها الميكانيكية، لذلك تحمل السيارة نفس المحرك الموجود بالنسخة العادية منها، وهو محرك V6 يتصل بشاحن توربيني مزدوج، وتبلغ سعته 3800 سي سي وقوته 262 حصان، كما تتمتع هذه السيارة أيضا بخاصية الدفع الكلي التي ترفع من أدائها بشكل ملحوظ.