تستعد شركة أوبل لطرح الجيل الثاني من سيارتها Mokka X، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، في الأسواق خلال عام 2020.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الجديدة تقف على منصة CMP الجديدة، وهو ما يتيح لها إمكانية إطلاق نسخة كهربائية منها لأول مرة، إلى جانب تقليص وزن السيارة وتحسين الأداء.

وتوضح الصورة المموهة التي تم التقاطها للسيارة تمتعها بقوام أكثر انسيابية ونحافة مقارنة بالجيل الحالي.

وتعتمد السيارة فيما يبدو على العناصر التصميمية للاختبارية GT X Experimental، وتأتي الموديلات التقليدية مزودة بمحركات ثلاثية ورباعية الأسطوانات.