أبرز الموديلات الرياضية المنتظرة خلال العامين المقبلين

تترقب سوق السيارات العالمية طرح مجموعة مميزة من الموديلات الرياضية الخارقة خلال العامين المقبلين، من مختلف الماركات الكبرى.

قائمة أبرز الموديلات الرياضية التي أعلن رسميا عن طرحها خلال أعوام 2019 و2020.

وبدأ الموقع قائمته بموديل NSX Type R التابع لماركة أكورا، والمقرر طرحه خلال عام 2019 بمحرك تتخطى قوته الـ573 حصانا.

موديل GTV من ألفا روميو، والمقرر طرحه خلال عام 2020، بمحرك فئة 6C بقوة تصل لـ 600 حصان.

ثم موديل Vanquish التابع لشركة أستون مارتن، والذي من المقرر طرحه خلال عام 2020 بمحرك فئة V8 لم يتم الكشف عن مواصفاته بالتفصيل حتى الآن.

ومن بعده جاء بالقائمة موديل بي إم دابليو M3، المقرر طرحه خلال عام 2020 بمحرك تصل قوته لـ 500 حصان.

ثم موديل سوبارو Mid-Engined المقرر طرحه خلال عام 2020 بمحرك كهربائي مهجن تصل قوته لـ 330 حصانا.

ومن أكثر الموديلات المرتقب طرحها خلال العامين القادمين، نيسان GT-R في نسخته الجديدة والذي من المقرر طرحه خلال عام 2020 بمحرك فئة V8.