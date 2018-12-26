اقتحمت عملاق صناعة السيارات "رولز رويس"، بقوة عالم الـ SUV، بعدما بدأت في طرح باكورة انتاجها من السيارات الرياضية متعددة الأغراض "كلولينان".

وزودت السيارة التي سميت على اسم أكبر ماسة تم العثور عليها في العالم، بمحرك V12 توربيني سعة 6.7 لترات، متصل بنظام دفع رباعي جديد بالكامل، مع نظام قيادة كامل للعجلات.

وبدأت "كلولينان" 2019، في الظهور مؤخراً ببعض الدول الخليجية، ويبلغ طول السيارة الإجمالي 6,375ملم، كما أنها تتميز بوجود فتحة سقف بانورامية كبيرة، و نظام تصفيح كامل، ويبدأ سعر تحفة "رولز رويس"، الجديدة من حوالي 10 ملايين جنيه مصري.