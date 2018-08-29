طرحت شركة "أوبل" سيارتها Combo Life الجديدة، التي تنتمي لفئة موديلات الفان، وهذا سيتم الكشف عنها في سبتمبر المقبل، بسعر 19 ألف و995 يورو، أي نحو (ربعمائة و20 ألف جنيه مصري) تقريبا.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Combo Life الجديدة تتطابق من الناحية التقنية مع سيارتي ستروين Berlingo، وبيجو Rifter، وتتوفر Combo Life الجديدة بطول 40ر4 متر أو 75ر4 متر، مع خمسة أو سبعة مقاعد، كما تبلغ سعة حمولة السيارة ما يصل إلى 2693 لتر.

وأشارت الشركة التابعة لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية إلى أن السيارة Combo Life الجديدة يتوفر لها محرك بنزين سعة 2ر1 لتر بقوة 81 كيلووات/110 حصان، وذلك بجانب محرك الديزل سعة 5ر1 لتر في ثلاث مستويات من معدلات الأداء تبدأ بقوة 56 كيلووات/76 حصان إلى قوة 96 كيلووات/130 حصان، مع ناقل حركة يدوي سداسي السرعات أو أوتوماتيكي ثماني السرعات.

وبفضل هذه القوى تتراوح السرعة القصوى للسيارة بين 153 و185 كلم/س، ومعدل الاستهلاك الوقود ما بين 5ر5 لتر ديزل و5ر7 لتر بنزين/100 كلم، وهو ما ينتج عنه من 143 إلى 170 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وتعتمد السيارة على باقة من التجهيزات الموسعة والتي تقربها من سيارات الركوب الخاص مثل حزمة الأنظمة المساعدة التي تضم شاشة Head-UP، والنظام الأوتوماتيكي لتحديد مسافة الأمان، وكاميرا التعرف على الإشارات المرورية، وتكتمل هذه التجهيزات بنظام الملتيمديا الموسع مع كاميرا الرجوع للخلف، والعديد من مزايا الراحة مثل تدفئة المقعد والمقود، والسقف البانورامي الكبير.