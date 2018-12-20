أعلنت شركة جنرال موتورز أنها قد بدأت فى إرسال إشعارات رسمية لوكالات حكومية أميركية عن خطتها لإغلاق مصانع السيارات وإنهاء الآلاف من فرص العمل لأنها ستقلص إنتاج سيارات الركاب فى أمريكا الشمالية. قالت أكبر شركة لصناعة السيارات الأمريكية إنها ستوقف نشاط ٢٨٠٠ عامل أمريكى يعملون بالساعة فى أربع مصانع ستنهى إنتاجها العام المقبل، وسيصبحون مؤهلون للحصول على وظائف جديدة فى مصانع أخرى.

وقالت جنرال موتورز إن لديها حاليا ٢٧٠٠ وظيفة مفتوحة فى ٧ مصانع فى ولايات إنديانا وأوهايو وكنتاكى وميشيجان وتينيسى وتكساس. وجاء فى بيان جنرال موتورز إن أكثر من ١١٠٠ موظف فى مصانع إنتاج الولايات المتحدة قد تطوعوا بالفعل للانتقال إلى مصانع أخرى تابعة لشركة جنرال موتورز الأمريكية، فى حين أن ١٢٠٠ موظف مؤهلون للتقاعد. أطلق اتحاد العمال فى صناعة السيارات الأميركى أيضا حملة يوم الجمعة لإقناع الشركة بأن تتجنب إغلاق مصانع الولايات المتحدة الأربعة.

ويشجع الاتحاد قادة النقابات المحلية وأعضاء مجلس النواب والعامة على تقديم تعليقاتهم على موقع تم تخصيصه لذلك الأمر من أجل إخبار جنرال موتورز عن شعورهم حيال قرارها بإغلاق المصانع وتسريح الآلاف من العمال فى ذروة موسم العطلات. من جانب الشركة فلم تقم شركة جنرال موتورز بتعيين سيارات جديدة للمصانع، ومن غير المقرر أن تبدأ الشركة فى الاستغناء عن العمال التابعين للاتحاد قبل أول مارس أى بعد أشهر من موسم العطلات. وتأتى حملة كتابة الخطابات بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من إعلان جنرال موتورز عن تلك التحركات، والتى قد تؤثر على ما يقرب من ٦٧٠٠ عامل مصنع أمريكى، من بينهم ٨٠٠ عامل بأجر، و٣٣٠ عامل بالساعة فى مصانع التجميع فى ديترويت وميتشيجان، وأوهايو ومصانع نقل الحركة فى ميتشيجان وماريلاند. وجاء فى بيان الاتحاد أنه فى الوقت الحالى يحتاج العمال وأسرهم للتضامن معهم ضد هذا القرار القاسى.

«بدون الأمن الوظيفى أو الاستقرار، فإن العديد من إخواننا وأخواتنا فى الاتحاد سيبدأون العام الجديد غير متأكدين من كيفية توفير الدخول لأسرهم أو كسب لقمة العيش». مع معدلات الاستقالات العادية، قال متحدث باسم جنرال موتورز إن الشركة على ثقة من أن جميع العاملين المتأثرين الذين يعملون بالساعة سيكونون مؤهلين للحصول على وظيفة أخرى إذا كانوا على استعداد للانتقال إلى مصنع آخر. كما جاء فى بيان جنرال موتورز إن العديد من الموظفين الذين يتقاضون أجورا شهرية ثابتة فى المصانع التى سيتم إغلاقها ستتاح لهم فرص فى مواقع أخرى لجنرال موتورز.

الإشعارات المؤقتة ستبدأ فى الوصول إلى الوكالات الحكومية يوم الجمعة وستستمر حتى عام ٢٠١٩. وقالت مارى بارا ، الرئيس التنفيذى لشركة جنرال موتورز، التى تعرضت لانتقادات من المشرعين حول كيفية قيام شركة السيارات بالإفصاح عن تخفيضات الوظائف الشهر الماضى، فى بيان لها يوم الجمعة أن التركيز على جنرال موتورز يبقى على توفير خيارات الموظفين المهتمين للانتقال بما فى ذلك فرص العمل فى مصانع أخرى تابعة لشركة جنرال موتورز.