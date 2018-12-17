ذكرت تقارير صحفية أن شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو" حثت حليفتها اليابانية "نيسان" على عقد اجتماع جمعية عمومية لمساهميها بعد القبض على رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لنيسان "كارلوس غصن" في اليابان بتهمة إخفاء جزء من دخله عن السلطات الضريبية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن "تيري بولور" نائب الرئيس التنفيذي لشركة رينو وجه رسالة بتاريخ 14 ديسمبر الحالي إلى "هيروتو سايكاوا" الرئيس التنفيذي لشركة نيسان يطالبه بالدعوة إلى عقد اجتماع جمعية عمومية في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن رينو تمتلك 44% من أسهم نيسان.

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وكتب "بولور" في الخطاب "الاتهام الذي تم توجيهه (إلى غصن) يخلق مخاطر كبيرة بالنسبة لرينو، باعتبارها أكبر مساهم في نيسان، وبالنسبة لاستقرار تحالفنا الصناعي.. نعتقد أن تجمعا للمساهمين سيكون أفضل طريقة لمعالجة هذه الموضوعات بطريقة صريحة وشفافة".

يذكر أن التوتر بين الشريكتين الحليفتين ظهر منذ القبض على كارلوس غصن في 19 نوفمبر الماضي حيث أصبح تحالف "رينو نيسان" بدون القائد الذي كان قد نجح في تشكيل هذا التحالف قبل عقود.

كان تحقيقا أوليا أجرته شركة "رينو" قد أظهر في الأسبوع الماضي أن الأموال التي حصل عليها غصن من الشركة تتوافق مع القانون الفرنسي.

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