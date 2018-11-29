يجتمع المسؤولون في شركات صناعة السيارات الثلاث ، نيسان موتور ومتسوبيشي موتورز اليابانيتان ورينو الفرنسية ، لبحث مستقبل التحالف الثلاثي بينهما بعد القبض المفاجئ على الرئيس التنفيذي والعقل المخطط للتحالف "كارلوس غصن" في اليابان على خلفية اتهامه بإخفاء جزء من أرباحه الشخصية عن السلطات الرقابية.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن "هيروتو سايكاوا" الرئيس التنفيذي لشركة "نيسان" ونظيره في "متسوبيشي" "أوسامو ماسوكو" سيعقدا مؤتمرا عبر الفيديو مع "تيري بولور" نائب الرئيس التنفيذي لشركة "رينو" الموجود في العاصمة الهولندية أمستردام.

وأظهر القبض على البرازيلي الأصل "كارلوس غصن" مدى الصراع على النفوذ بين "نيسان" ورينو" داخل التحالف.

وبحسب وكالة "كيودو" فإن "نيسان" ترغب في إعادة النظر في شروط التحالف بما يتيح لها المزيد المشاركة في عملية صنع القرار، في حين ترغب الشركة الفرنسية التي تمتلك فيها حكومة فرنسا حصة رئيسية في اختيار شخص من مسؤوليها لخلافة "غصن" في قيادة التحالف.

يذكر أن الحكومة الفرنسية تمتلك 15% من أسهم "رينو" التي تمتلك 43.4 % من أسهم "نيسان"، في حين تمتلك الأخيرة 15% من أسهم الشركة الفرنسية و 34% من أسهم "متسوبيشي" اليابانية.

من ناحيته قال وزير المالية الفرنسي "برونو لومير" إنه لا يرى ضرورة لتغيير هيكل التحالف الثلاثي القائم.

كانت "نيسان" و"متسوبيشي" قد أقالتا "غصن" من منصبه كرئيس لمجلسي إدارتهما، في حين أبقت "رينو" على الرجل البالغ من العمر 64 عاما في منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لها بعد القبض عليه في طوكيو يوم 19 نوفمبر الحالي.

كان الادعاء العام في اليابان قد أمر بالقبض على "كارلوس غصن" بتهمة إخفاء ما يقرب من 5 مليارات ين ياباني ( ما يعادل 44 مليون دولار تقريباً) من دخله على مدى خمس سنوات بدءا من 2011، في حين نقلت وكالة كيودو عن مصادر لم تحدد هويتها القول إن "غصن" ينفي هذه التهمة تماما.