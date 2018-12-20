يشتهر المصارع والنجم الهوليوودي ذا روك بعضلاته المفتولة وقوته الهائلة، التي تظهر داخل وخارج الحلبة.

خمسة سيارات تليق بحجم الصخرة، حيث جاءت السيارة الاولي "فورد f-150" في مقدمة السيارات، نظرًا لأنها نادرة في تصميمها حيث انها تتميز بشكل يخطف الانظار بسبب لونها الاحمر الكرزي كما تحتوي في الهيكل على مواد من البلاتنيوم الصلب.

كما زودت بضعف عدد الاطارات لمزيد من القوه و الثبات على الطرق الوعرة.

أما السيارة الثانية، ستكون سيلفرادو 2500HD عندما يتعلق الأمر برفع الشاحنة، فأنت تريد قاعدة جيدة للبدء بها وهي علبة التعليق التي ترفع السيارة إلى 6 بوصات عن المعدل الطبيعي لها، كما زودت بمحرك ديزل يدفع السيارة بقوة وانسيابية على الطرق الواعرة.

فيما، السيارة الثالثة تويوتا تندرا صاحبة الاداء الفريد، من عائلة تويوتا المعروفة بقوتها في الطرق الواعرة.

اللون الازرق الذي يخطف الانظار ويعطي الشاحنة مظهر مميز قد لا تراه في كثير من الاحيان، وتحتوي على محرك من طراز V8 الذي يعتبر من اشهر المحركات في العالم قدرة على المنافسة.

والسيارة الرابعة GMC سييرا، التي لطالما كانت من رواد صناعة الشاحنات في العالم و التي يفضلها سائقي السيارات الثقيلة لكونها مختلفة وغير تقليدية. مثلها مثل السيارة تويوتا تندرا تحتوي على محرك من طراز V8 الشهير.

أما السيارة الخامسة نيسان تيتان التي صدرت لاول مرة عام 2004، ومن وقتها يقوم رواد السيارات بالتعديلات عليها لخوض مغامرات الطرق الواعرة، خاصة مع محركها الـV8.