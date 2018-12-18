نيسان تدشن ألتيما 2019 في السعودية وتكشف عن موعد البدء في بيعها
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نيسان تدشن ألتيما 2019 في السعودية وتكشف عن موعد البدء في بيعها

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العرب اليوم - نيسان تدشن ألتيما 2019 في السعودية وتكشف عن موعد البدء في بيعها

سيارة نيسان ألتيما
الرياض _ العرب اليوم

كشفتْ شركة نيسان النقاب عن سيارة نيسان ألتيما الجديدة كلياً، وذلك ضمن إطار مشاركتها في المعرض السعودي الدولي للسيارات المُقام في مدينة جدة.

حيث تُضفي سيارة السيدان متوسطة الحجم الإثارة والتميّز على هذه الفئة من خلال تصميمها الخارجي المُعبّر، وتصميمها الداخلي المُذهل، واثنين من وحدات توليد الطاقة الجديدة، بالإضافة إلى مزايا تقنية نيسان للتنقل الذكي. هذا وستُطرح ألتيما الجديدة للبيع في المملكة العربية السعودية في شهر فبراير 2019.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال كاليانا سيفاجنانام، رئيس نيسان الشرق الأوسط ونائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: “تستند سيارة ألتيما الجديدة إلى تاريخ يزيد على 25 سنة وأكثر من 5.6 مليون من مبيعات هذه السيارة بمختلف أجيالها حتى الآن، وهذه هي نقطة البداية فحسب بالنسبة لنا، حيث قرّرنا تحسين هذه السيارة ذات الحجم المتوسط ​​من ناحية التصميم، ومتعة القيادة، والتقنيات المتقدمة، مع الالتزام بتوفير أسعار معقولة”.

تُعتبر سيارة ألتيما الجديدة أحدث تجسيد لتقنية نيسان للتنقل الذكي، والتي تجعل المركبات أكثر جاذبية من خلال تقديم مفهوم جديد حول كيفية قيادتها وتزويدها بالطاقة ودمجها في المجتمع. هذا وتتميّز السيارة بميّزة التحذير عند مغادرة حارة السير، والتحذير من النقطة العمياء، والتحذير الذكي من الاصطدام الأمامي، بالإضافة إلى ميّزة رصد الرؤية الشاملة، والكشف عن الأجسام المتحركة مما يُوفّر زاوية رؤية شاملة للمساعدة في ركن السيارة.

علاوةً على ذلك، تُقدّم نيسان محركين جديدين في سيارة ألتيما الجديدة كلياً. ويحل المحرّك الجديد محل محرك V6 سعة 3.5 ليتر من الجيل السابق لسيارة ألتيما، ويأتي المحرّك الجديد ليكون أول توربو متغيّر الضغط بأربع أسطوانات جاهز للإنتاج في الشركة عالمياً.

ويُوفّر المحرك أداءً قريباً من مستوى V6 بفضل اقتصاده في استهلاك الوقود ضمن 4 أسطوانات. كما أن الميّزة المعيارية في جميع درجات سيارة ألتيما 2019 هي محرك الكامة العلوية المزدوجة DOHC ذو الأربع أسطوانات، والذي يعمل بتقنية الحقن المباشر. وهذا لا يعني فحسب تحقيق المكاسب في قوة الحصان وعزم الدوران، بل كذلك إضفاء تحسينات على مسائل الضوضاء والاهتزازات والخشونة، إلى جانب تعزيز الاقتصاد في استهلاك الوقود والوصول إلى انبعاثات أنظف.

وتجدر الإشارة إلى أن تصميم ألتيما المُعبّر الجديد كلياً مستوحى من مفهوم نيسان فيموشن Vmotion 2.0 الحائز على الجوائز. كما تتميّز ألتيما الجديدة بكونها أقل ارتفاعاً وأكثر طولاً وعرضاً من الجيل السابق، مع هيكل جذّاب متوازن للغاية يتضمن عجلات وإطارات متوفرة بقياس 19 بوصة. وفي الداخل، تعرض المقصورة الداخلية الفاخرة الجديدة كلياً لوحة عريضة لأجهزة القياس من طراز “gliding wing”، والتي تُبرز القلنسوة وغطاء المحرك الخارجي، مما يساعد على خلق بيئة مفتوحة ومتجدّدة الهواء.

وتبدأ المزايا الرئيسية للراحة والملاءمة الداخلية من المقاعد المزوّدة بدعم إضافي لتعزيز التحمّل والدعم، وتنتهي بتقنية NissanConnectSM المعيارية التي تعمل بتقنية أبل CarPlay™ وAndroid Auto™، وشاشة ملونة متعددة اللمس بقياس 8 بوصات.

إلى هذا، تعرض شركة نيسان ضمن جناحها الخاص في المعرض السعودي الدولي للسيارات، سيارة نيسان ليف الجديدة كلياً، وهي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، حيث توجد أكثر من 380,000 سيارة منها على الطرقات. هذا وقد انضمتْ نيسان إلى الشركة السعودية للكهرباء في مشروع رائد لتطوير أُسس البنية التحتية للمركبات الكهربائية في المملكة، حيث تم توريد سيارات نيسان ليف لاستخدامها في الدراسة. هذا وتُعرض السيارة في جدة لقياس رد فعل الجمهور السعودي على السيارات الكهربائية.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال بدر الحسامي، المدير العام لشركة نيسان السعودية: “من خلال رؤية السعودية 2030، تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير أجندة الطاقة المستدامة بوتيرة مذهلة. ونتوقّع أن تكون الشهية لتقنيات جديدة أكثر ذكاء ونظافة كبيرة في المملكة العربية السعودية كما هو الحال في بقية أنحاء العالم. وهناك العديد من أوجه التآزر مع رؤية تقنية نيسان للتنقل الذكي، حيث يُسعدنا أن نطوّر خططنا على المدى الطويل في المملكة العربية السعودية”.

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نيسان تدشن ألتيما 2019 في السعودية وتكشف عن موعد البدء في بيعها نيسان تدشن ألتيما 2019 في السعودية وتكشف عن موعد البدء في بيعها



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