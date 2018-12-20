توقف تصنيع بوجاتي فيرون

أثار توقف تصنيع سيارة بوجاتي فيرون علامة استفهام للمهتمات بطرز السيارات الخارقة، فهذه السيارة الخارقة ستحتفظ دائماً بمكانة خاصة في تاريخ صناعة السيارات باعتبارها السيارة، التي أسست لفئة السيارات فائقة القوة المعاصرة (هايبر كارز)، لكن التقارير أظهرت أن سعرها الذي يزيد على مليون دولار والصيانة اللازمة لهذه السيارة يتطلب الكثير من المال، ولا يقتصر الأمر على قطع الغيار باهظة الثمن بالطبع، ولكن تصليح أي شيء بالقرب من المحرك يتطلب تفكيك الواجهة الخلفية بالكامل، وهناك لائحة بأسعار أعمال الصيانة التي تغطيها كفالة سيارة بوغاتي فيرون، مثل حساسات موقع عمود الحدبات (كام شافت) والتي تكلف 9 دولارات فقط، وهي نفسها بالمناسبة الموجودة على عدد من السيارات العادية مثل سيارة فولكسفاجن جيتا وغولف.

ولكن من جهة أخرى، فإن كل واحد من الشواحن التوربينية الأربع المتصلة بمحرك W16د يكلف 6400 دولار، هذا بالإضافة إلى مبلغ 9000 دولار كأجور لصيانة كل جانب، لتبلغ الكلفة الإجمالية 21,800 دولار للجانب الواحد ( شاحنين + أجور العمال).

أما تغيير خزان الوقود في سيارة بوغاتي فيكلف 42 ألف دولار مع أجور العمال، وهو ما يزيد على سعر سيارتي نيسان كيكس.

هل تخيلتِ يوماً أن تبلغ كلفة تغيير خزان الوقود يعادل سعر سيارتين جديدتين؟!

ولكن في المقابل، ففي سيارة نادرة لم يصنع منها سوى 450 سيارة فقط خلال فترة إنتاج امتدت على فترة 10 سنوات، فربما من الممكن أن نتفهم هذه الأسعار، وخاصة أن فيرون تتمتع بقوة 1001 حصان وتنطلق من الصفر إلى 100 كم/س في 2.5 ثانية وصولاً إلى سرعة قصوى محددة إلكترونياً عند 407 كم/س.