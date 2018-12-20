لاندروفر ديفيندر 2020 تظهر في صورة تشويقية وقد يتم الكشف عنها العام القادم

ديفيندر 2020 ظهرت في صورة تشويقية أطلقتها شركة لاندروفر مؤخراً، حيث تعرض الصورة سيارة لندروفر ديفندر أثناء تنزيلها من مقطورة شاحنة فيما وضعت الشركة عبارة “لا تكشف الغطاء قبل 2019 ” وهو ما يعني أنها ستكشف عن مركبة ديفيندر العام القادم ، ولكن لاند روفر ألمحت كذلك إلى أنها ستكشف بعض المعلومات الإضافية بتاريخ 27 ديسمبر الجاري

حيث يظهر من هذه الصور التجسسية أن السيارة تحمل بعض الشبه بسيارة LR3 فيما احتفظت السيارة في نفس الوقت بهيئة ديفندر المعهودة .

فمن حيث التصميم ، حصلت ديفيندر على مقدمة مربعة الشكل مع شبك أمامي صغير يحتوي على عمدان أفقية ، أما في السفل فيمكننا مشاهدة صادم أمامي جديد وأغطية تخفي تحتها فتحات تهوية كبيرة على ما يبدو .

أما من الخلف فحصات السيارة على واقيات إطارات بارزة وألواح تغطي الهيكل الخارجي ، كما سيلاحظ محبو السيارات فتحات التهوية الجديدة على واقيات الإطارات الأمامية والزجاج الأمامي المائل والسقف المستوي .