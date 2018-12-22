مكلارين تكشف عن موديل 720s spider الرياضي في نسخته الجديدة

كشفت شركة مكلارين McLaren البريطانية المصنعة للسيارات رسميًا عن النسخة الجديدة من موديلها الرياضي 720S Spider، استعدادا لعرضه رسميًا خلال أسبوع من الآن.

إن موديل 720S Spider الجديد من مكلارين McLaren يعد النسخة المحدثة من موديل 488 Spider.

كشفت شركة مكلارين McLaren البريطانية المصنعة للسيارات رسميا عن النسخة الجديدة من موديلها الرياضي 720S Spider، استعدادا لعرضه رسميا خلال أسبوع من الآن.

إن موديل 720S Spider الجديد من مكلارين McLaren يعد النسخة المحدثة من موديل 488 Spider.

ذلك بالإضافة لتوفير مكلارين McLaren موديل 720S Spider بأكثر من 37 لونا مختلفا، مع تحديد تكلفته بسعر يبدأ من 315,000 ألف دولار.

ومن المقرر أن يتوفر موديل 720S Spider للبيع بالأسواق بداية من مارس المقبل 2019.