محافظ جدة يدشن دوريات الرصد الآلي

حرصاً على السلامة المرورية العامة، وتقليلاً لنسبة الحوادث، تبذل إدارة المرور السعودية جهداً كبيراً لتطبيق الأنظمة المرورية الصارمة، واستخدام أحدث الخدمات والتقنيات في ذلك، إضافة إلى بث التحذيرات والتبيهات المستمرة لمستخدمي الطريق والمركبات لزيادة الحرص والانتباه والالتزام بالقوانين المرورية.

وفي هذا الإطار، دشن الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود، محافظ جدة، دوريات الرصد الآلي المتحرك المزوَّدة بأجهزة ذكية لرصد المخالفات المرورية بحضور العميد سليمان الزكري، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ووكيل محافظة جدة ومدير الإدارة.