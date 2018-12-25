مكلارين تكشف عن موديل 720s spider الرياضي في نسخته الجديدة
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مكلارين تكشف عن موديل 720S Spider الرياضي في نسخته الجديدة

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العرب اليوم - مكلارين تكشف عن موديل 720S Spider الرياضي في نسخته الجديدة

سيارة موديل 720S Spider
واشنطن _ العرب اليوم

كشفت شركة مكلارين McLaren البريطانية المصنعة للسيارات رسميا عن النسخة الجديدة من موديلها الرياضي 720S Spider، استعدادا لعرضه رسميا خلال أسبوع من الآن.

إن موديل 720S Spider الجديد من مكلارين McLaren يعد النسخة المحدثة من موديل 488 Spider.

 إن موديل 720S Spider أضيفت له العديد من المميزات تمنحه الأفضلية على موديل 488 Spider، وأدت لطرحه بتكلفة مرتفعة عن نسخته السابقة.

ومن هذه المميزات نظام الفرامل التلقائي المساعد المزود بزاوية رؤية 360 درجة، ونظام تشغيل MSO، و12 مكبر صوت من نوع Bower & Wilkins، مع تدعيم الجسد الخارجي للسيارة وجعله مضادا للاحتكاك.

 

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مكلارين تكشف عن موديل 720s spider الرياضي في نسخته الجديدة مكلارين تكشف عن موديل 720s spider الرياضي في نسخته الجديدة



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مكلارين تكشف عن موديل 720s spider الرياضي في نسخته الجديدة مكلارين تكشف عن موديل 720s spider الرياضي في نسخته الجديدة



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