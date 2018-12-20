سوزوكي جيمني 2019 تواجه مشكلة في نظام الفرامل الاوتوماتيكية عند الطوارئ

تم عملية اختبار سيارة الـ SUV اليابانية سوزوكي جيمني – Suzuki Jimny في ولاية كاليفورنيا .

ظهرت مشكلة كبيرة في نظام الفرامل الاوتوماتيكية عند الطوارئ الذي يحمل اسم AEB !!! وهذا الأمر يوضح مشكلة كبيرة تحتاج إلى تدخل فوري من شركة سوزوكي اليابانية لحلها .

أن الجيل الجديد من سيارة سوزوكي جيمني 2019 حصلت على أول عملية تجديد لهذا الطراز منذ 20 سنة .

ميكانيكياً تعتمد هذه السيارة اليابانية Suzuki Jimny 2019 على محرك 4 سلندر سعة 1.5 لتر يولد قوة 100 حصان (102 حصان اوروبي PS) و 129 نيوتن.متر من عزم الدوران .

كما تتوفر السيارة الجديدة في السوق الياباني مع محرك 3 سلندر سعة 658 سي سي مع تيربوتشارجد يولد قوة 63 حصان و 96 نيوتن.متر من عزم الدوران .