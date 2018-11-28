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سيتروين تكشف عن أسعار C5 Aircross الجديدة

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العرب اليوم - سيتروين تكشف عن أسعار C5 Aircross الجديدة

C5 Aircross الجديدة
باريس _ د ب أ

أعلنت شركة ستروين عن إطلاق سيارة الأراضي الوعرة C5 Aircross الجديدة في فبراير القادم بسعر يبدأ من 23 ألف و290 يورو أي نحو (474 ألف جنيه مصري).

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة خماسية المقاعد الجديدة تظهر بطول 50ر4 متر، كما تعتمد على مجموعة تعليق تتمتع بالمزيد من خصائص الراحة وحزمة من أنظمة المساعدة والمعلومات ونظام التحكم في مسافة الأمان ونظام الحفاظ على حارة السير.

وتم تجهيز المقصورة الداخلية بثلاثة مقاعد فردية يمكن تحريكها وخفضها وضبطها ومساحة تخزين تتراوح سعتها بين 580 و1630 لتر.

وتتوفر للسيارة الجديدة أربعة محركات بنزين وديزل بقوة 96 كيلووات/131 حصان أو 130 كيلووات/177 حصان، تتضافر جهودها مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات.

وبهذه القوة تتراوح سرعة السيارة القصوى بين 188 و 216 كلم/س، في حين يتراوح معدل استهلاكها من الوقود من 1ر4 لتر ديزل إلى 8ر5 لتر بنزين (108 إلى 132 جم/ كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون).

وعلى الرغم مما تتمتع به السيارة من ملامح سيارات الأراضي الوعرة إلا أنها في البداية ستعتمد على نظام الدفع الأمامي، ومع نهاية العام ترغب الشركة الفرنسية في إطلاق نسخة هجين Plug-in بمدى سير حوالي 60 كلم وذات دفع رباعي.

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سيتروين تكشف عن أسعار c5 aircross الجديدة سيتروين تكشف عن أسعار c5 aircross الجديدة



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