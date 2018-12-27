مرسيدس S-Class وE-Class الجيل القادم تظهران أثناء الاختبار

لا تتوقف مرسيدس أبداً عن تطوير سياراتها، وفي الصدارة تتألق S-Class الرائدة التي مقرر دخولها جيل جديد كلياً بحلول 2020 وقد ظهرت للتو أثناء الاختبار.

الاختلافات واضحة بينها وبين S-Class الحالية، حيث تقع شرائط LED منحنية في المصابيح الأمامية يتغير لونها من البرتقالي إلى الأخضر مع دخول السائق إلى تقاطع الطريق، وهو ما يبدو محيراً.

بالنسبة إلى القطعة المركزية في الشبك الأمامي، فإنه يبدو لنا بأنه يتموضع فيها المستشعرات والكاميرات، كما أن مقابض الأبواب المتخفية تبدو مثيرة للحيرة أيضاً في حين المصابيح الخلفية لا تزال تجريبية وليست إنتاجية.

أما E-Class كوبيه فيس ليفت، فمن الواضح أنها تحديث منتصف العمر بتغييرات طفيفة يتضمنها مصابيح أمامية وخلفية محدّثة، ومصد أمامي وخلفي مختلف.

هذا ومن المتوقع تدشين E-Class في نهاية 2019، على أن تصل S-Class في وقت ما خلال 2020 كموديل 2021.