شركة أمريكية تطور سيارة بيك آب بقدرات عالية

طورت شركة "Bollinger" الأمريكية سيارة بيك آب كهربائية بقدرات عالية، حيث يمكنها شحن أكثر من نصف سعتها خلال 75 دقيقة فقط، بحسب موقع روسيا اليوم.

ستأتي هذه السيارة بتصميم عملي وبسيط شبيه بتصميم سيارات رانج روفر الكلاسيكية القديمة، وهيكل متين مصنوع من الألومينيوم المعدل المتين والخفيف.

كما ستزود المركبة بزوج من المحركات الكهربائية بعزم إجمالي يبلغ 650 حصان، وبسرعة قصوى تصل إلى 160 كلم/ساعة.

ومن المفترض أن تزود السيارة ببطاريات تكفيها لقطع مسافة 320 كلم بالشحنة الواحدة.