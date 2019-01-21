الحد الأقصى لليلة 1500 دولار أفخم 5 فنادق في البحرين

البحرين، هي البوابة السياحية الشرقية في السعودية، وقد عزز الأمر جسر الملك فهد حيث يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، يبدأ من جنوب مدينة الخبر السعودية حتى العاصمة البحرينية المنامة، افتتح الجسر رسميا في 25 نوفمبر 1986، وتزدهر السياحة الخليجية بشكل كبير في البحرين لما تضمه من المواقع التاريخية والأثرية، والأسواق الشعبية وأسواق الذهب، وكذلك سباقات الخيول وسباقات السيارات والفورمولا 1، وهنا نرصد أهم الفنادق في مدينة البحرين التي يمكنك الإقامة بها:

(السعر التقريبي لليلة الواحدة 600– 1500 ريال سعودي):

فندق ويندهام غراند المنامة:

يتميز ويندهام غراند المنامة ذو الـ5 نجوم بإطلالات خلابة على أفق العاصمة المنامة والخليج العربي، ويوفر للضيوف إمكانية الاسترخاء في 3 مسابح وساونا والاستمتاع بمأكولات راقية في الموقع، ويقع على بُعد 2.9 كم من مركز البحرين سيتي سنتر للتسوق، تتوفر خدمة الإرشاد على مدار الساعة في مكتب الاستقبال، الذي يضم موظفين يتحدثون اللغات الإفريقية والعربية والألمانية والإنكليزية.

فندق فورسيزونز خليج البحرين:

يقع فندق فور سيزونس خليج البحرين في المنامة، ويوفر أماكن إقامة أنيقة مطلة على الخليج العربي. ويتميز بشاطئ رملي أبيض، ويضم مركز للياقة البدنية و7 مطاعم و5 مسابح، ويوفر خدمة الواي فاي مجانًا، ويقع الفندق على بعد 6 كم من متنزه واهوو المائي و2 كم من الحي المالي و4 كم من مول السيف. ويقع مطار البحرين الدولي على بعد 6 كم، يمكن للضيوف الاستمتاع بالأطباق الدولية والاطباق الشهية الشرقية والمطبخ ذي المخطط المفتوح في ويوفر تراسا خارجيا مع إطلالة بانورامية على أفق ناطحات سحاب المنامة، ويقدم المشروبات والوجبات الخفيفة طول اليوم.

فندق الخليج البحرين للمؤتمرات وسبا:

تم إنشاء الفندق الأسطوري ذي الـ5 نجوم في قلب الجزيرة في البحرين منذ عام 1969، ويوفر الضيافة البحرينية ذات الجودة والمرافق الفاخرة التي لا تضاهى، تحتوي جميع الغرف الواسعة على أسرّة ديلوكس وتضم خزانة ملابس كاملة، يقدم فندق الجولف دروساً في اللياقة البدنية مثل اليوغا أو التمارين الرياضية من أجل تجديد النشاط.

ذو ويستن سيتي سنتر البحرين:

يتصل هذا الفندق المصنف 5 نجوم مباشرة بسيتي سنتر وهو أكبر مركز للتسوق في البحرين، وتتوفر مجموعة كبيرة من المرافق المجانية مثل المسبح والمسبح اللامتناهي ومرافق السبا واللياقة البدنية، تتوفر خدمة الواي فاي مجاناً وتتميز كل غرفة بتلفزيون بشاشة مسطحة وتكييف هواء وحمام مزود بلوازم استحمام مجانية، ويوفر مركز التسوق الملحق ملاهي واهووو المائية الداخلية ومجمع يشمل 20 دار للسينما.

فندق دبلومات راديسون بلو:

يحتوي على مسبح على شكل بحيرة مساحته 280 مترمربعا، بالإضافة إلى سبا ذي طراز تايلاندي، تحتوي جميع الغرف على نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف مع إطلالات مشرفة على مدينة المنامة وخور القليعة، يحتوي على على 4 مسابح أنيقة وسبا فاخر ومركز صحي. وتشمل مرافق الفندق الأخرى صالون لتصفيف الشعر والتجميل وأروقة التسوق ومكتب للجولات السياحية.