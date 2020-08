إليك أجمل الوجهات السياحية في تايلاند التي تستحق الزيارة اكتشفها بنفسك

تعد تايلاند واحدة من أكثر الوجهات السياحية تنوعا، فهي موطن للمدن الحديثة الصاخبة والمعالم التاريخية الجذابة وخاصة المعابد القديمة، وإلى جانب هذا ستجد أماكن سياحية ومساحات ممتدة من المناطق الطبيعية الخلابة والتي تتنوع ما بين القرى الزراعة التقليدية والغابات المورقة والبحيرات الزرقاء والمناطق الجبلية الخلابة في شمال البلاد، أما إذا كنت ممن يفضلون قضاء الوقت على السواحل الطبيعية الجذابة، فستجد هذا أيضا في تايلاند والتي تشتهر بأنها موطن لمجموعة رائعة من الجزر الاستوائية والتي جعلتها واحدة من أكثر الوجهات الشاطئية شعبية في منطقة جنوب شرق آسيا، وفيما يلي مجموعة أماكن سياحية من أجمل وأفضل الوجهات السياحية في تايلاند

جزر في في " Ko Phi Phi"

جزر في في هي أرخبيل مبهر من الجزر يقع في مقاطعة كرابي بالقرب من جزيرة فوكيت، وتشتهر جزر في في بأنها واحدة من أكثر الوجهات الشاطئية شعبية في البلاد ومن بين أشهر الجزر في أرخبيل في في جزيرة في في دون Ko Phi Phi Don وهي الجزيرة الوحيدة في الأرخبيل المأهولة بالسكان بشكل دائم، بينما تشتهر جزيرة في في ليه Ko Phi Phi Leh الأصغر حجما كموقع لتصوير الفيلم الأمريكي الشهير "The Beach" والذي عرض في عام 2000، وتوفر جزر في في لزوارها مجموعة رائعة من الشواطئ الطبيعية الخلابة وإن كانت مزدحمة بعض الشئ بالمقارنة بالوجهات الشاطئية الأخرى في تايلاند، كما توفر أيضا مجموعة رائعة ومتنوعة من الأنشطة الترفيهية المائية، مثل الغطس والغوص والتجديف بقوارب الكاياك.

خليج بان ناه " Phang Nga Bay"

يقع خليج بان ناه بعد 95 كم (60 ميل) تقريبا عن جزيرة فوكيت، في بحر أندامان، وتحديدا في المنطقة بين جزيرة فوكيت وشبه جزيرة مالاي بينسولا في جنوب تايلاند، ويشتهر خليج بان ناه والذي يمتد بطول 400 كيلو متر بأنه واحد من أجمل المناطق الطبيعية الخلابة في البلاد، ومن بين أكثرها جذبا للسائحين، ويتميز الخليج بأنه موطن لمساحات ممتدة من المناطق الطبيعية الخلابة والتي تشمل جزر من الحجر الجيري وكهوف مائية والتي يقدر عمرها بأكثر من 10 آلاف عام، كما يشتهر الخليج بأنه موقع لتصوير الفيلم الشهير The Man with the Golden Gun وهو أحد أفلام سلسلة أفلام جيمس بوند، أفضل الطرق للوصول إلى الخليج هي باستخدام قوارب الكاياك.

رايلي " Railay"

رايلي هي شبه جزيرة صغيرة تحدها منحدرات من الحجر الجيري وتقع على ساحل بحر أندامان، بين مقاطعتي كرابي وآو نانغ في تايلاند، وتشتهر رايلي التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق البحر، بأنها وجهة مفضلة لهواة تسلق الصخور حيث تحتوي على أكثر من 700 موقع لتسلق الصخور، كما تتميز أيضا بأنها موطن للعديد من مناطق الجذب السياحي المثيرة للاهتمام والتي تتضمن مجموعة مذهلة من الشواطئ الطبيعية والكهوف، رايلي توفر أيضا مجموعة رائعة من خيارات الإقامة والتي تشمل الأكواخ الشاطئية والمنتجعات الشاطئية.

منطقة القبائل في شمال تايلاند " Northern Hill Tribes"

تشتهر منطقة شمال تايلاند بأنها موطن لمساحات ممتدة من المناطق الجبلية الخلابة، كما تشتهر أيضا بأنها موطن للعديد من الأقليات العرقية المعروفة باسم قبائل التل، وتعد منطقة شمال تايلاند وجهة مفضلة للرحلات الاستكشافية وسط الطبيعة، والرحلات الاستكشافية في القرى الريفية العديدة التي تمتلئ بها المنطقة.

منتزه مو كو تشانغ " Mu Ko Chang National Park"

منتزه مو كو تشانغ هو منتزه بحري يقع في مقاطعة ترات، شرق تايلاند، ويشغل مساحة 650 كيلومتر مربع، ويشتهر بأنه موطن لأكثر من 50 جزيرة أشهرها جزيرة كو تشانغ والتي تتميز بأنها موطن للمنحدرات الصخرية الخلابة والغابات المورقة، منتزه مو كو تشانغ يشتهر أيضا بأنه موطن لعديد من الشواطئ الساحرة ذات الرمال البيضاء، ويشتهر أيضا بأنه موقع لمجموعة رائعة من مواقع الغوص، وهو وجهة مفضلة أيضا لهواة الصيد، وهواة التجديف بقوارب الكاياك.

جزر سميلان " Similan Islands"

جزر سميلان هي مجموعة من الجزر تقع في بحر أندامان قبالة سواحل محافظة فانغ نغا جنوب تايلاند، وهي مكونة من تسع جزر أساسية وجزيرتين بعيدتين، وتشتهر جزر سميلان بجمالها الطبيعي الخلاب وبأنها واحدة من أكثر وجهات الغوص شعبية في البلاد بفضل مياهها الصافية ولكونها موطن لمجموعة مبهرة من تجمعات الشعاب المرجانية وتشكيلات صخرية تحت الماء والتي تتميز بأشكالها الفريدة، ومن بين أفضل مواقع الغوص في المنطقة والتي يتوافد عليها عادة الغواصون المحترفون من ذوي الخبرة منطقة شرق عدن East of Eden، ومنطقة صخرة رأس الفيل Elephant Head Rock.

