مقتل 82 وإصابة 75 آخرين جراء كارثة ضربت إندونيسيا

أفادت وسائل إعلام إندونيسية، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد القتلى إثر الفيضانات المفاجئة التي ضربت مقاطعة جايابورا في بابوا إلى 82 شخصا على الأقل وتشرد الآلاف.

ونقلت صحيفة "كومباس" عن مصدر في الشرطة قوله "بلغ عدد القتلى حتى الآن 82 شخصا، وأصيب 84 آخرون بجروح خطيرة بينما أصيب 75 شخصاً بجروح طفيفة".

وتابعت الصحيفة "أخلى ما لا يقل عن 4 آلاف شخص منازلهم إثر الفيضانات"، مشيرة إلى "وجود حاجة للمساعدات في مخيمات المتضررين".

يذكر أن فيضانات وانزلاقات للتربة أدت في إندونيسيا في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي إلى مقتل 70 شخصا على الأقل، على أثر أمطار غزيرة هطلت على جزيرة سولاويسي وأجبرت آلافا على مغادرة بيوتهم.