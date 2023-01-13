مصرع أكثر من 7 أشخاص في عواصف وأعاصير ضربت الجنوب الأمريكي

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن العواصف التى تسببت فى هبوب رياح شديدة وأعاصير ضربت منطقة جنوب الولايات المتحدة، أدت إلى مصرع سبعة أشخاص على الأقل فى ولايتى جورجيا وألاباما، حيث دمر الإعصار المبانى وألقى بالسيارات فى شوارع وسط مدينة سيلما التاريخية.

وقالت السلطات إن صورة أوضح لمدى الضرر، والبحث عن ضحايا أخرين ستأتى يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن تتضح الأوضاع، وبعد أن خفت حدة العاصفة مساء الخميس، كان عشرات الآلاف من العملاء بدون كهرباء فى كلا الولايتيتن.



فى سيلما، المدينة المشهورة بتاريخ حركة الحقوق المدنية، استخدم مجلس المدينة كشافات الهواتف المحمولة خلال عقد اجتماع قبيل إعلان حالة الطوارئ.