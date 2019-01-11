توقعات الأرصاد الجوية اللبنانية لطقس الـ 3 أيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني، أن يكون الطقس، السبت، صافيًا إجمالًا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وبقاء خطر الانزلاق نتيجة تكون الجليد على الطرقات الجبلية، التي تعلو عن 1200 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، وجاء في النشرة الآتي:

الحالة العامة

طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، خلال الأيام المقبلة، حتى ظهر الأحد، حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز حاليًا فوق إيطاليا مصحوب بكتل هوائية باردة ورطبة.

ملاحظة: لا صحة للشائعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ذلك أن مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، هي المرجع الرسمي الوحيد المخول إصدار النشرات الجوية المختصة، بتقدير أحوال الطقس في لبنان وتسمية العواصف.

الطقس المتوقع في لبنان

الجمعة: قليل الغيوم إجمالًا بسحب مرتفعة وارتفاع بدرجات الحرارة مع بقاء درجات الحرارة الصباحية متدنية، مما يؤدي إلى تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1000 متر خلال ساعات الصباح الأولى وخلال الليل.

السبت: صاف إجمالًا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء خطر الانزلاق، نتيجة تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1200 متر، خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الأحد: غائم جزئيًا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال والداخل كما تنشط الرياح أحيانا ويرتفع موج البحر إلى مترين، يتحول الطقس إلى غائم بدءًا من الظهر مع اشتداد في سرعة الرياح لتصل إلى 65 كلم/س، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانًا وتكون مترافقة ببرق ورعد، تبدأ الثلوج بالتساقط بدءًا من 1500 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلًا مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس ال1200 متر.

الحرارة على الساحل من 6 إلى 20 درجة، فوق الجبال من 4 إلى 14 درجة، في الأرز من -6 إلى 4 درجات، في الداخل من درجتين إلى 16 درجة.

كمية المتساقطات

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 313,4 ملم 729,2 ملم 400,0 ملم

بيروت 0,0 ملم 206,9 ملم 524,0 ملم 387,0 ملم

صور 0,0 ملم 186,0 ملم 446,0 ملم / ملم

- الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة اجمالا، تتراوح سرعتها بين 8 و25 كلم/س.

- الانقشاع: جيد اجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و55%

- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء 18 درجة.

- الضغط الجوي: 768 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,49.