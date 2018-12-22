ذكرت هيئة الارصاد الجوية الفرنسية أن عام 2018 يعتبر الأكثر سخونة في فرنسا منذ بدء تسجيلات بيانات الأرصاد الجوية الحديثة في عام 1900.

وقالت هيئة الأرصاد الفرنسية - في بيان نقلته صحيفة ذا لوكال الأوروبية- "هذا العام كان الأكثر سخونة في فرنسا منذ أن بدأت اجراءات تسجيل بيانات الأرصاد الجوية الحديثة في عام 1900".

وأوضحت الهيئة أن متوسط ​​درجة الحرارة بلغ 14 درجة مئوية وكان أعلى بمقدار 1.4 درجة عن المتوسط ​​المسجل بين عامي 1981 و 2010.

وبدأ العام مع شهر يناير الدافئ بشكل غير معتاد، لكن درجات الحرارة بدأت بالفعل في الارتفاع في شهر أبريل الذي شهد أعنف صيف منذ عام 2003.

وذكرت الهيئة أنه "من أبريل إلى ديسمبر، شهت فرنسا تسع أشهر دافئة على التوالي.. لم نشهد مثل هذا التسلسل منذ بداية القرن العشرين. وقد تضررت أجزاء من شمال وشرق البلاد من الجفاف في حين توفي 14 شخصا في فيضانات مفاجئة في الجنوب الغربي".

وانخفضت نسبة المطر بنسبة الثلث في أجزاء من مناطق ألزاس واللورين على مقربة من الحدود الألمانية خلال فترة جفاف استمرت لفترة طويلة حتى دخول الخريف.