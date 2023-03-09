ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي إلى 30 قتيلا في إندونيسيا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضى الذى وقع مؤخرا فى قرية جبلية بجزر ناتونا الإندونيسية إلى 30 قتيلا، بعدما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 9 جثامين من تحت أطنان الطين.