الأرصاد الأمريكية تحذر من مخاطر السفر في كاليفورنيا وسط استمرار العواصف

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية اليوم الثلاثاء، من مخاطر السفر من أو إلى ولاية كاليفورنيا، التى تتعرض منذ ثلاثة أسابيع لعواصف شتوية وأعاصير عاتية، تسببت في أضرار مادية وبشرية واسعة النطاق.

وذكر مكتب خدمة الطقس في سكرامنتو، عاصمة الولاية - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، نقلتها وكالة أنباء أسوشيتيد برس الأمريكية اليوم - "إذا كان عليك السفر، فاستعد لظروف السفر الخطيرة وتأخيرات قد تستمر لساعات السفر وإغلاقات الطرق". فيما صدرت تحذيرات من انهيار جليدي في المناطق الريفية الواقعة في وسط سييرا، بما في ذلك منطقة تاهو الكبرى.

وتسببت العواصف الرعدية والأعاصير في كاليفورنيا في هطول كميات قياسية من الأمطار والثلوج، مما أدى إلى قطع الطاقة عن الآلاف وإغراق الطرق وسقوط الأشجار والتسبب في انهيارات أرضية، ورغم تصريحات خبراء الأرصاد بأن طقس الأمس كان ضعيفًا نسبيًا مقارنة بالعواصف السابقة، إلا أن مخاطر الفيضانات والانهيارات الطينية لا تزال قائمة نظرا لأن الولاية باتت مشبعة للغاية من مياه الأمطار والثلوج.