مصرع 17 امرأة و18 طفلا في فيضانات ولاية ساو باولو البرازيلية

أعلنت السلطات البرازيلية ارتفاع حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة في ولاية ساو باولو إلى 64 شخصا.

وقالت سلطات ولاية ساو باولو، إنه تم تأكيد مقتل 64 شخصا، منهم 17 امرأة و18 طفلا .. حسبما أفادت قناة "فرانس24" مساء الأحد.

يأتي هذا في وقت اضطر فيه أكثر من 2400 شخص إلى ترك منازلهم بسبب الكارثة.