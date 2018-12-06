زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب منطقة سومباوا فى إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة بمقياس ريختر، اليوم الخميس، منطقة سومباوا بإندونيسيا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية- فى بيان لها- أن الزلزال وقع على بعد 23 كيلومترا شمال غربى مدينة ماتارام الإندونيسية وعلى عمق 10 كيلو مترات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإندونيسية "انتارا".

وأضاف البيان أن عددا من السكان المحليين هرعوا خارج منازلهم بعد أن سيطرت عليهم حالة من الخوف أثناء وقوع الزلزال، مشيرا إلى أن الهزة لم تنذر بحدوث أمواج المد العاتية "تسونامى".