زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 4.1 درجة

تعرضت المناطق الشمالية من باكستان اليوم ل زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان في سلسلة جبال هندوكوش الواقعة في أقصى شمال باكستان.

وشعر بهزة الزلزال سكان مناطق وادي سوات ومالاكند وشترال ومعظم الناطق الواقعة في شمال باكستان.