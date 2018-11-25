إيران تعلن عن عدم وجد تقارير حتى الآن عن وقوع قتلى

قالت إيران اليوم، الأحد، إنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع أي قتلى عقب زلزال بلغت قوته 6.3 درجة وقع قرب الحدود الغربية لإيران مع العراق، وذلك حسبما ذكر التليفزيون الرسمي الإيراني.

وقال رئيس أجهزة الطوارئ الحكومية بر حسين كوليفاند للتليفزيون الرسمي "لم ترد بلاغات حتى الآن عن أي قتلى، وأصيب معظم الجرحى أثناء الهروب، وليس بسبب أضرار نجمت عن الزلزال

المصدر بوابه الاهرام