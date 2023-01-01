ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والإنهيارات الأرضية في الفلبين إلى 49
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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والإنهيارات الأرضية في الفلبين إلى 49

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العرب اليوم - ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والإنهيارات الأرضية في الفلبين إلى 49

مانيلا - العرب اليوم

أعلنت وكالة الكوارث الوطنية في الفلبين اليوم الأحد أن حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيضانات والإنهيارات الأرضية التي ضربت مناطق في الفلبين خلال عطلة أعياد الميلاد "الكريسماس" بلغت 49 شخصا.

وأضافت الوكالة أن 22 شخصا مازالوا في عداد المفقودين، في حين تضرر أكثر من 550 ألف شخص وأكثر من 30 إقليما بسبب الطقس السيء.

وتسببت الفيضانات والإنهيارات الأرضية في تشريد ما لا يقل 51400 شخص واضطروا إلى المكوث في مراكز إجلاء أو البقاء مع أقارب أو أصدقاء.

وتوفى 19 شخصا في إقليم ميساميس أوكسيدنتال، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات أرضية، وفقا للوكالة.

وتم تسجيل وفاة 17 شخصا جراء الفيضانات في أقاليم أخرى بجنوب البلاد، بينما تم تسجيل وفاة 13 شخصا في أقاليم شرقي البلاد وغربها.

وقالت الوكالة إن قيمة الخسائر المادية في قطاعي الزراعة والبنية التحتية تقدر بأكثر من 43ر1 مليار بيزو فلبيني (25 مليون دولار).

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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والإنهيارات الأرضية في الفلبين إلى 49 ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والإنهيارات الأرضية في الفلبين إلى 49



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