قتيل واحد حصيلة هزة أرضية بقوة 66 درجة جنوب الفلبين
آخر تحديث GMT09:36:34
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » بيئة عاجل

قتيل واحد حصيلة هزة أرضية بقوة 6,6 درجة جنوب الفلبين

العرب اليوم -

العرب اليوم - قتيل واحد حصيلة هزة أرضية بقوة 6,6 درجة جنوب الفلبين

هزة بقوة 6,6 درجة في الفلبين
مانيلا - العرب اليوم

أعلن مسؤولون فلبينيون مقتل مراهق جراء هزة بقوة 6,6 درجة ضربت جنوب البلاد وتسبب بإصابات بجروح وأضرار في الأبنية في منطقة لا تزال تعاني آثار زلزال سابق وقع قبل أسبوعين.

وفر المواطنون المذعورون إلى الشوارع بعد الهزة السطحية التي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي إنها ضربت جزيرة مينداناو، في الوقت الذي كانت المدارس والمكاتب تفتح أبوابها.

وكانت الهيئة الأمريكية ذكرت في البداية أن قوة الهزة بلغت 6,8 درجة، واستبعدت وجود تهديد بحصول تسونامي.

وقال المتحدث باسم بلدية ماغسايساي إن المراهق قتل جراء انهيار جدار عليه عندما كان يحاول الفرار من مدرسته، وأضاف أن عددا من الطلبة أصيبوا بجروح في "تدافع" وقع أثناء محاولتهم الفرار من المبنى لكنهم نجوا.

وقال ريول ليمبانغان رئيس بلدية تولونان وهي بلدة تقع قرب مركز الزلزال، إن الهزة الأرضية دمرت مبنى البلدية في بلدته، وأنه ترد الكثير من التقارير عن سقوط جرحى.

بيئة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قتيل واحد حصيلة هزة أرضية بقوة 66 درجة جنوب الفلبين قتيل واحد حصيلة هزة أرضية بقوة 66 درجة جنوب الفلبين



أخبار ذات صلة

GMT 12:33 2019 الإثنين ,21 تشرين الأول / أكتوبر

زلزال قوي يضرب ميناء بندر عباس جنوبي البلاد
العرب اليوم - زلزال قوي يضرب ميناء بندر عباس جنوبي البلاد

GMT 10:42 2019 الخميس ,03 تشرين الأول / أكتوبر

زلزال بقوة 5 درجات يهز البحر المتوسط
العرب اليوم - زلزال بقوة 5 درجات يهز البحر المتوسط

GMT 18:01 2019 الجمعة ,20 أيلول / سبتمبر

هزة أرضية تضرب جنوب شرق القاهرة
العرب اليوم - هزة أرضية تضرب جنوب شرق القاهرة

GMT 23:58 2019 الإثنين ,02 أيلول / سبتمبر

زلزال شدته 4.5 درجة يضرب سواحل كامشاتكا
العرب اليوم - زلزال شدته 4.5 درجة يضرب سواحل كامشاتكا

GMT 20:44 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

إعصار "دوريان" يصل لجزر باهاماس ويقترب من فلوريدا وسط عمليات إجلاء
العرب اليوم - إعصار "دوريان" يصل لجزر باهاماس ويقترب من فلوريدا وسط عمليات إجلاء

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بأجمل الفساتين الساحرة والراقية بتوقيع أهم دور الأزياء

جنيفير لوبيز تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على مسرح دولبي

لوس أنجلوس ـ رولا عيسى

مع كل حفل جوائز نترقّب بفارغ الصبر إطلالات النجمات على السجادة الحمراء. وحفل the Governors Awards لم يخيّب آمالنا إذ تألقت فيه نجمات هوليوود بأجمل الفساتين الساحرة والراقية والتي حملت توقيع أهم دور الأزياء العالمية. وأقيم الحفل الذي تنظّمه أكاديمية علوم وفنون الصور في مسرح دولبي بولاية لوس أنجلوس. نبدأ من إطلالة النجمة جنيفير لوبيز بتوقيع المصممة اللبنانية ريم عكرا، فأطلت باللون الأصفر الحيوي بفستان فضفاض من قماش الستان تميّز بالعقدة الكبيرة من الخلف، وإعتمدت معه تسريحة الشعر المرفوع وتزيّنت بمجوهرات ماسية ثمينة.ومن الإطلالات التي خطفت الأنظار أيضاً الممثلة تشارليز ثيرون بفستان باللونين الأبيض والأسود من مجموعة توم فورد Tom Ford  لربيع وصيف 2020. أما باللون الأبيض، فقد تألقت الممثلة داكوتا جونسون بقطعتين تألفتا من كروب توب وتنورة ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:48 2019 الثلاثاء ,29 تشرين الأول / أكتوبر

للجنوب الفرنسي سحر خاص ألهم "قزي وأسطا" تصاميم فيها الحلم لربيع 2020
العرب اليوم - للجنوب الفرنسي سحر خاص ألهم "قزي وأسطا" تصاميم فيها الحلم لربيع 2020

GMT 01:56 2019 الثلاثاء ,29 تشرين الأول / أكتوبر

مضيفة تتهم شركة طيران بمراقبة حمامات طائرة بكاميرات
العرب اليوم - مضيفة تتهم شركة طيران بمراقبة حمامات طائرة بكاميرات

GMT 02:33 2019 الثلاثاء ,29 تشرين الأول / أكتوبر

"هاستنز" تُعلن عن أحدث إصدارتها في عالم الأثاث "السرير فيفيدوس"
العرب اليوم - "هاستنز" تُعلن عن أحدث إصدارتها في عالم الأثاث "السرير فيفيدوس"

GMT 03:44 2019 الثلاثاء ,29 تشرين الأول / أكتوبر

ترامب ينشر صورة للكلب المشارك في عملية تصفية زعيم تنظيم "داعش"
العرب اليوم - ترامب ينشر صورة للكلب المشارك في عملية تصفية زعيم تنظيم "داعش"

GMT 00:48 2019 الثلاثاء ,29 تشرين الأول / أكتوبر

رضوى الشربيني تحت قصف المتابعين بسبب تغريدة مُسيئة للرجال
العرب اليوم - رضوى الشربيني تحت قصف المتابعين بسبب تغريدة مُسيئة للرجال

GMT 03:24 2019 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

أحدث صيحات شنط ربيع وصيف 2020 من أسبوع الموضة في ميلان
العرب اليوم - أحدث صيحات شنط ربيع وصيف 2020 من أسبوع الموضة في ميلان

GMT 04:37 2019 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

مجموعة من الوجهات الأوروبية الراقية لعطلات شتوية رائعة
العرب اليوم - مجموعة من الوجهات الأوروبية الراقية لعطلات شتوية رائعة

GMT 02:30 2019 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

أفكار مُذهلة لـ"ثيم زفاف" برونزي أنيق وفخم بطابع رومانسي
العرب اليوم - أفكار مُذهلة لـ"ثيم زفاف" برونزي أنيق وفخم بطابع رومانسي

GMT 18:06 2019 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

الكشف عن عملية منسقة بين مخابرات قوات سورية والجيش الأميركي
العرب اليوم - الكشف عن عملية منسقة بين مخابرات قوات سورية والجيش الأميركي

GMT 05:20 2019 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

" قرادحي" يتراجع عن تصريحاته ضد ريهام سعيد بعد إساءتها لمرضى السمنة
العرب اليوم - " قرادحي" يتراجع عن تصريحاته ضد ريهام سعيد بعد إساءتها لمرضى السمنة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 07:33 2019 الإثنين ,14 تشرين الأول / أكتوبر

السعودية تعلن تأسيس مسرّعة أعمال حكومية لدعم تطوير الألعاب الإلكترونية
العرب اليوم - السعودية تعلن تأسيس مسرّعة أعمال حكومية لدعم تطوير الألعاب الإلكترونية

GMT 07:23 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبر

أجمل تسريحات شعر لإطلالة ساحرة لعروس شتاء 2018
العرب اليوم - أجمل تسريحات شعر لإطلالة ساحرة لعروس شتاء 2018

GMT 14:48 2015 الأربعاء ,22 إبريل / نيسان

كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك فيصل تستضيف لقاءً مفتوحًا
العرب اليوم - كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك فيصل تستضيف لقاءً مفتوحًا

GMT 23:51 2016 الأربعاء ,20 إبريل / نيسان

منى زكي تهنئ دنيا سمير غانم بنجاح "حكاية واحدة"
العرب اليوم - منى زكي تهنئ دنيا سمير غانم بنجاح "حكاية واحدة"

GMT 03:23 2017 الأربعاء ,01 شباط / فبراير

جهاز يشبه الدونات يضع الطاقة المنصهرة في شبكة بحلول 2030
العرب اليوم - جهاز يشبه الدونات يضع الطاقة المنصهرة في شبكة بحلول 2030

GMT 05:35 2014 الأربعاء ,10 كانون الأول / ديسمبر

الفوانيس تحف راقية تستخدم في الديكور وتزيين المنزل
العرب اليوم - الفوانيس تحف راقية تستخدم في الديكور وتزيين المنزل

GMT 05:39 2017 الخميس ,18 أيار / مايو

مجموعة "عبد الرحمن الحلافي العقارية" تدعو الراغبين في الشراء إلى تسجيل طلباتهم
العرب اليوم - مجموعة "عبد الرحمن الحلافي العقارية" تدعو الراغبين في الشراء إلى تسجيل طلباتهم

GMT 19:13 2017 الأربعاء ,28 حزيران / يونيو

وفاة رجل الأعمال السعودي سليمان بن عبدالعزيز الراجحي
العرب اليوم - وفاة رجل الأعمال السعودي سليمان بن عبدالعزيز الراجحي

GMT 06:28 2018 السبت ,20 تشرين الأول / أكتوبر

تعرفي على موديلات "باركيه" خشب رائعة لديكور المنزل
العرب اليوم - تعرفي على موديلات "باركيه" خشب رائعة لديكور المنزل

GMT 00:58 2018 الثلاثاء ,03 تموز / يوليو

توجو تطلق رسميًا سياسة جديدة للطاقة معتمدة بشكل خاص على الطاقات المتجددة
العرب اليوم - توجو تطلق رسميًا سياسة جديدة للطاقة معتمدة بشكل خاص على الطاقات المتجددة

GMT 15:50 2018 الإثنين ,29 كانون الثاني / يناير

تعرف على سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري الإثنين
العرب اليوم - تعرف على سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري الإثنين

GMT 15:21 2017 الأربعاء ,18 تشرين الأول / أكتوبر

​منتخب الجمباز يُشارك ببطولة بلوفديف الدولية في بلغاريا
العرب اليوم - ​منتخب الجمباز يُشارك ببطولة بلوفديف الدولية في بلغاريا

GMT 10:44 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

التوازن الداخلي
العرب اليوم - التوازن الداخلي

GMT 06:49 2017 الخميس ,28 أيلول / سبتمبر

عارضة الأزياء الأسترالية أدوت أكيش تتألق في "سانت لوران"
العرب اليوم - عارضة الأزياء الأسترالية أدوت أكيش تتألق في "سانت لوران"

GMT 12:51 2017 الجمعة ,14 إبريل / نيسان

مزيج من الألوان والأشكال والتطريزات في الديكور البوهيمي
العرب اليوم - مزيج من الألوان والأشكال والتطريزات في الديكور البوهيمي

GMT 07:29 2017 الأربعاء ,10 أيار / مايو

وفاء الكيلاني تُعلن زواجها رسميًا من الفنان تيم الحسن
العرب اليوم - وفاء الكيلاني تُعلن زواجها رسميًا من الفنان تيم الحسن

GMT 06:29 2017 السبت ,01 إبريل / نيسان

بريسيلا تشان تستحوذ على جائزة "الرؤية" لعام 2017 في كاليفورنيا
العرب اليوم - بريسيلا تشان تستحوذ على جائزة "الرؤية" لعام 2017 في كاليفورنيا

GMT 10:45 2016 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

طوني عيسى ويوسف الخال أبطال في مسلسلات البيئة الشامية لأول مرة
العرب اليوم - طوني عيسى ويوسف الخال أبطال في مسلسلات البيئة الشامية لأول مرة

GMT 02:19 2015 الأحد ,25 تشرين الأول / أكتوبر

مقتل القيادي في "جبهة النصرة" أبو سليمان المصري
العرب اليوم - مقتل القيادي في "جبهة النصرة" أبو سليمان المصري

GMT 03:41 2017 الجمعة ,14 تموز / يوليو

جهاز كهربائي يترجم لغة الإشارة إلى رسائل نصية لمساعدة الصم والبكم
العرب اليوم - جهاز كهربائي يترجم لغة الإشارة إلى رسائل نصية لمساعدة الصم والبكم

GMT 18:58 2017 السبت ,26 آب / أغسطس

"نايكي" تمنح العارضة حليمة عدن إطلالة رياضية محتشمة
العرب اليوم - "نايكي" تمنح العارضة حليمة عدن إطلالة رياضية محتشمة

GMT 06:32 2014 الجمعة ,11 تموز / يوليو

الصين: استئصال أكبر ورم في تاريخ الطب من جسم رجل
العرب اليوم - الصين: استئصال أكبر ورم في تاريخ الطب من جسم رجل

GMT 21:44 2016 الإثنين ,01 شباط / فبراير

تعرفي على لون الشعر المناسب والملائم لبشرتك
العرب اليوم - تعرفي على لون الشعر المناسب والملائم لبشرتك

GMT 03:07 2017 الجمعة ,01 أيلول / سبتمبر

مولود برج العذراء قليل الأحلام والتصوّرات وهموم هذا الإنسان متأصلة فيه
العرب اليوم - مولود برج العذراء قليل الأحلام والتصوّرات وهموم هذا الإنسان متأصلة فيه

GMT 00:20 2017 الجمعة ,08 أيلول / سبتمبر

جانيت عبد العليم تؤكد عدم السماح للمبادرات بمنع التحرش
العرب اليوم - جانيت عبد العليم تؤكد عدم السماح للمبادرات بمنع التحرش

GMT 16:12 2019 الثلاثاء ,05 آذار/ مارس

"بنتلي" تبتكر سيارات من طراز Continental GT"" احتفالًا بمئويتها
العرب اليوم - "بنتلي" تبتكر سيارات من طراز Continental GT"" احتفالًا بمئويتها

GMT 15:50 2018 الأربعاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

محكمة أردنية تقضي بالسجن المؤبد لزعيم "عصابة الباعج"
العرب اليوم - محكمة أردنية تقضي بالسجن المؤبد لزعيم "عصابة الباعج"

GMT 02:16 2018 الجمعة ,07 كانون الأول / ديسمبر

الحيوانات الهاربة من الحرب تنال ملاذا في الأردن
العرب اليوم - الحيوانات الهاربة من الحرب تنال ملاذا في الأردن
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab