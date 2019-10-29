قتيل واحد حصيلة هزة أرضية بقوة 6,6 درجة جنوب الفلبين

أعلن مسؤولون فلبينيون مقتل مراهق جراء هزة بقوة 6,6 درجة ضربت جنوب البلاد وتسبب بإصابات بجروح وأضرار في الأبنية في منطقة لا تزال تعاني آثار زلزال سابق وقع قبل أسبوعين.

وفر المواطنون المذعورون إلى الشوارع بعد الهزة السطحية التي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي إنها ضربت جزيرة مينداناو، في الوقت الذي كانت المدارس والمكاتب تفتح أبوابها.

وكانت الهيئة الأمريكية ذكرت في البداية أن قوة الهزة بلغت 6,8 درجة، واستبعدت وجود تهديد بحصول تسونامي.

وقال المتحدث باسم بلدية ماغسايساي إن المراهق قتل جراء انهيار جدار عليه عندما كان يحاول الفرار من مدرسته، وأضاف أن عددا من الطلبة أصيبوا بجروح في "تدافع" وقع أثناء محاولتهم الفرار من المبنى لكنهم نجوا.

وقال ريول ليمبانغان رئيس بلدية تولونان وهي بلدة تقع قرب مركز الزلزال، إن الهزة الأرضية دمرت مبنى البلدية في بلدته، وأنه ترد الكثير من التقارير عن سقوط جرحى.