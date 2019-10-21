زلزال قوي يضرب ميناء بندر عباس جنوبي البلاد

أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع زلزال بقوة 5.6 ، اليوم الاثنين، في محافظة هرمزكان جنوب البلاد، وقال التلفزيون الإيراني، إن زلزالا قويا ضرب ميناء بندر عباس وجزيرتي كيش وقشم في مياه الخليج.

وأضاف التلفزيون أن مركز الزلزال في بلدة كوخرد في إقليم هرمزكان بعمق 9 كم، واستمر لنحو 7 ثواني.