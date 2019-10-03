زلزال بقوة 5 درجات يهز البحر المتوسط

قالت وسائل إعلام تركية أن زلزالاً بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضر ب البحر الأبيض المتوسط.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان رسمي ترجمته تركيا بالعربي أن الزلزال حدث الساعة 7.44 بالتوقيت المحلي (GMT+3)، وكان موقعه قبالة السواحل الشمالية الشرقية لجزيرة “رودوس”.

وتابعت آفاد أن عمق الزلزال بلغ 6 كيلومترات ووقع على بعد 58 كيلومترا عن قضاء “فتحية” التابع لولاية “موغلا” جنوب غربي تركيا.