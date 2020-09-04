هزة أرضية تضرب الفجيرة في الإمارات

أعلن المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، اليوم الجمعة، عن وقوع زلزال في إمارة الفجيرة، في تمام الساعة السادسة وثماني دقائق بالتوقيت المحلي.وأعلن المرصد، أن قوة الزلزال بلغت 3.4 بمقياس ريختر، فيما بلغ عمقه 10 كم، منوها إلى أن السكان شعروا به بشكل خفيف ولم يكن له أي تأثير.