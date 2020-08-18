هزة أرضية بقوة 6.6 بمقياس ريختر تضرب وسط الفلبين

ذكرت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، عن تعرض الفلبين لهزة أرضية بقوة 6.6 بمقياس ريختر وكانت هزة أرضية بقوة 5.1 درجة وفق مقياس ريختر، ضربت المنطقة الواقعة قبالة ساحل جنوب اليونان، صباح أمس الاثنين وحسبما أفاد معهد الجيوديناميك اليوناني، ضرب زلزال قوته 5.1 درجة أجزاء من جنوب اليونان أمس الاثنين وشعر به أيضا في أثينا ولم يسفر الزلزال، عن وقوع أي ضحايا أو أضرار بحسب السلطات، بحسب ما ذكرت صحيفة "كاثيمريني" اليونانية.