زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب قبالة سواحل أندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل أندونيسيا، من دون أن يصدر أي تحذير من حصول تسونامي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي أن الزلزال وقع على عمق 31 كيلومترا أمام جزيرة سومبا، وعلى بعد 150 كيلومترا جنوب غربي مدينة واينغابو.

كما وقع زلزال شدته 6.6 درجة جنوبي بلدة رابا قبالة جزيرة سامباوا بوسط إندونيسيا، وهو الثاني الذي يضرب المنطقة اليوم .

وأعقب ذلك زلزال أضعف في نفس المنطقة بلغت قوته 5,2 درجات في رصد أولي، وفق وكالة الوقاية من الكوارث الأندونيسية.