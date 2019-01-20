زلزال بقوة 7 .6 درجة على مقياس ريختر يضرب تشيلي

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا قوته 7ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب تشيلي منذ ساعات، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية القوية. وقال المركز الأمريكي - حسبما نقلت شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم /الأحد/ - إن مركز الزلزال وقع على بعد 6ر15 كيلومتر جنوب غرب إقليم "كوكيمبو"، وعلى عمق 53 كيلومترا.

ولم تصدر تحذيرات من احتمالية حدوث موجات المد العاتية (تسونامي) في أعقاب هذه الهزة الأرضية القوية.