زلزال شدته 5.4 درجة يضرب جزر سولومون في المحيط الهادي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن زلزالا شدته 5.4 درجة وقع قبالة جزر سولومون في المحيط الهادئ، اليوم الأحد 31 مارس / آذار.

ووفقا لعلماء الزلازل، تم تسجيل الزلزال في الساعة 00.09 بالتوقيت العالمي (03.09 بتوقيت موسكو).

ويقع مركز الزلزال على بعد 66 كيلومترا شمال غرب مدينة جيزو وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم تفد السلطات المحلية عن وقوع إصابات أو أضرار، ولم تعلن حتى الآن تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).