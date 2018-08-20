كشف تقرير جديد أن شركة جوجل تسعى للاستفادة بشكل أكبر من مساعدها الصوتى، خاصة فى الأجهزة الذكية والمساعدات المنزلية، حيث تسعى الشركة لإطلاق مساعدها الصوتى ضمن شاشة ذكية جديدة، على غرار مساعدها الصوتى الموجود فى السماعات المنزلية.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى فإن الشركة ترغب فى إطلاق شاشة ذكية قبل فترة أعياد الميلاد فى نهاية العام، وذلك لمنافسة مساعد أمازون المنزلى Echo Show الذى يتمتع بشاشة صغيرة بجانب السماعات، فيما تعتبر فكرة المساعدات المنزلية ذات الشاشات الذكية مميزة جدًا، خاصة أنها توفر مزايا عديدة لا توفرها المساعدات التقليدية.

وتشبه هذه الشاشات الذكية الأجهزة اللوحية التى تعمل على الصوت فقط دون الحاجة لإمساكها، حيث إنها تعتبر كأى مساعد متحدث منزلى لكن مع شاشة لتوفير معلومات وخيارات أكثر، وكانت شركة جوجل قد أطلقت خدمة المساعد الصوتى مع الشاشات الذكية بالتعاون مع عدة شركات لكنها الآن ترغب أجهزة من تصميمها، حيث ذكر التقرير أن الشركة تهدف إلى "شحن نحو 3 ملايين وحدة للدفعة الأولى من الطراز الجديد من السماعات الذكية التى تأتى مع شاشة".