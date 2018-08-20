كشف تقرير جديد أن شركة جوجل تسعى للاستفادة بشكل أكبر من مساعدها الصوتى، خاصة فى الأجهزة الذكية والمساعدات المنزلية، حيث تسعى الشركة لإطلاق مساعدها الصوتى ضمن شاشة ذكية جديدة، على غرار مساعدها الصوتى الموجود فى السماعات المنزلية.
ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى فإن الشركة ترغب فى إطلاق شاشة ذكية قبل فترة أعياد الميلاد فى نهاية العام، وذلك لمنافسة مساعد أمازون المنزلى Echo Show الذى يتمتع بشاشة صغيرة بجانب السماعات، فيما تعتبر فكرة المساعدات المنزلية ذات الشاشات الذكية مميزة جدًا، خاصة أنها توفر مزايا عديدة لا توفرها المساعدات التقليدية.
وتشبه هذه الشاشات الذكية الأجهزة اللوحية التى تعمل على الصوت فقط دون الحاجة لإمساكها، حيث إنها تعتبر كأى مساعد متحدث منزلى لكن مع شاشة لتوفير معلومات وخيارات أكثر، وكانت شركة جوجل قد أطلقت خدمة المساعد الصوتى مع الشاشات الذكية بالتعاون مع عدة شركات لكنها الآن ترغب أجهزة من تصميمها، حيث ذكر التقرير أن الشركة تهدف إلى "شحن نحو 3 ملايين وحدة للدفعة الأولى من الطراز الجديد من السماعات الذكية التى تأتى مع شاشة".
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استعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، جسمها الرشيق مرتديةً أجرأ الملابس إذ خضعت لجلسة تصوير جديدة. وظهرت زوجة كاني ويست بإطلالتين مختلفتين وفقا للصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأولى فستان كلاسيكي ذو خط عنق عميق كشف عن مفاتنها وأخرى ترتدي فيها أحد القمصان لديها خط عنق عميق للغاية الذي يرجع لآخر إصدار من مجلة "CR Fashion Book 13". عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر ولم تسلّط الأضواء بشكل كبير على النجمة ذات الـ37 عاما فهي لم تحصل في النهاية على وضع صورتها على غلاف المجلة بل ذهب هذا الشرف إلى عارضة الأزياء جيجي حديد ذات الـ23 عاما، وفي واحدة من الصور الأكثر إثارة للاهتمام من المجلة، كيم ترتدي فستانا ضخما يظهر الكثير من الانقسامات، الجزء العلوي هو قميص مشد حول الخصر الذي يكشف عن عدم ارتداء كردشيان لحمالة صدر، كما
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