لايكا تعلن عن تطبيق leica photos للتحكم بالكاميرا من خلال الهاتف الذكي

كشفت شركة لايكا المتخصصة في كاميرات التصوير عن تطبيقها الجديد المخصص لكاميرات لايكا والذي سيسمح لملاك الكاميرا الحاليين بالتحكم في الكاميرا عن طريق الهاتف الذكي.

سيقدم التطبيق خدمات للتحكم بالكاميرا وتغيير الاعدادت والتركيز وغيرها كما سيقدم الكثير من الخدمات للتحكم بالصور من ناحية التحكم بالالوان والحدة وادوات القص والتعديل الشهيرة الموجودة في اغلب تطبيقات التعديل على الصور.

يدعم التطبيق ايضاً نقل الصور مباشرة من الكاميرا إلى الهاتف وهذا يعني سرعة أكبر للمشاركة إذا كنت من المهتمين بذلك وتقول لايكا ان التطبيق يمكن استخدامه للتصوير مباشرة ايضاً مع ادوات تحكم تساهم في خلق صور رائعة.

ملاك كاميرات Leica S و SL و M10 و TL2 و CL يمكنهم الاستفادة من التطبيق الذي سيكون متوفراً على أندرويد وiOS بدءاً من 24 اكتوبر القادم لكن إذا كنت على عجلة من أمرك يمكنك تجربته التطبيق بالذهاب إلى المصدر.