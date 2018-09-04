أعلنت شركة إل جي الكورية عن إطلاق تحديث أندرويد أوريو 8.0 لهاتفها الذكي LG G5، والذي كشفت الشركة عنه ضمن فعاليات معرض برشلونة العالمي للجوالات MWC 2016.

وكما هو الحال مع أي تحديث أندرويد أوريو 8.0، فإن مستخدمي الهاتف سيحصلون على ميزات مثل وضعية الصورة داخل الصورة وتصنيفات الإشعارات والإكمال التلقائي والرموز التعبيرية الجديدة وغيرها من المزايا الموجودة في النظام ويقدم التحديث أيضاً حزمة الامان الخاصة بشهر يناير 2018.

جدير بالذكر أن آخر تحديث حصل علية هاتف LG G5 هو أندرويد نوجا 7.0، ومن المواصفات التي يقدمها LG G5 نجد شاشة بحجم 5.3 إنش و بدقة 1440 في 2560 بيكسل و بكثافة 554 بيكسل كما أنه مزود بمعالج Snapdragon 820 مع معالج رسوميات من نوع Adreno 530 أسرع بنسبة 40 في المئة عن الجيل السابق و ذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجابايت LPDDR4 RAM وهو مزود بذاكرة داخلية للتخزين قدرتها التخزينية هي 32 جيجابايت ويدعم الجهاز بطاقة التخزين الخارجي لزيادة هذه المساحة.

ومن المزايا البرمجية التي يقدمها هذا الجهاز نجد ميزة always-on display التي تعرض التنبيهات و الإخطارات في شاشة سوداء ما يعني استهلاك أقل للطاقة، و بمجرد مسك الهاتف يمكنك الوصول إلى التنبيهات و الساعة و هذه الميزة لا تستهلك الطاقة الموجودة بالبطارية و هي صديقة المحافظة على الطاقة.