تخطط شركة جوجل لإضافة ميزة جديدة لأفلام "جوجل بلاي"، والتي تأتي باختيار جودة عرض 4K خلال الفترة المقبلة، وفقا لما نشره موقع androidauthority الأمريكي.

وتقدم الشركة الأمريكية اختيارات محدودة لجودة عرض الأفلام على متجرها في الوقت الحالي، وتأتي هذه التسريبات باقتراب الميزة من بعض التعليمات البرمجية التي ظهرت فى الإصدار 4.8 من تطبيق أفلام متجر بلاى، والتي كشفت أن جوجل تقدم ترقية جديدة في أفلام التطبيق لجودة 4K، كما أظهرت أيضا أن الترقية إلى جودة العرض الجديدة ستقدم بشكل مجاني للمستخدمين.

وتشير التوقعات إلى أن الترقية الجديدة التي تقدم من جوجل للتطبيق ستدعم عرض أفضل للأفلام ذات الجودة المنخفضة فى التطبيق، حيث من المتوقع أن تنتقل أفلام بجودة HD إلى جودة 4K، وهو ما يعني أن المستخدمين سيكون لديهم خيار آخر خلال الفترة المقبلة.