جوجل تطرح تطبيق جديد لحماية المستخدمين من الاختراق

طرحت شركة جوجل تطبيق جديد يحمل اسم "إنترا"، ومتاح الآن بمتجر Google Play لحماية المستخدمين من هجمات الهاكرز والاختراقات، ومن هجمات تلاعب نظام أسماء النطاقات (DNS)، الذي يستخدم للوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت من خلال أسماء النطاقات.

ومن المتوقع أيضًا أن يحمي تطبيق إنترا المستخدمين من هجمات التصيد والبرامج الضارة، كما يأتي التطبيق مع أى حد على استخدام البيانات ولا يبطئ اتصال الإنترنت، كما أنه تطبيق مفتوح المصدر وتدعي الشركة أن معلومات المستخدمين ستبقى خاصة.

وقال Jigsaw جوجل: "يستخدم الهاكرز تلاعب DNS لمنع الوصول إلى المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام الاجتماعية وتطبيقات الرسائل، ومن المتوقع أن يمنع هذا التطبيق الجديد ذلك".