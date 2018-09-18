طرحت شركة جوجل أخيرًا تطبيقها FameBit لمستخدمي أندرويد، حيث يسمح هذا التطبيق لمُنشئي المحتوى وأصحاب التأثير في يوتيوب من الاتصال بالعلامات التجارية، وذلك لتحقيق المزيد من المال، بدوره كانت خدمة FameBit موجودة منذ فترة على الويب وكذلك آيفون، وقد قدمتها جوجل الآن على أندرويد أيضًا، ويتوفّر التطبيق على المتجر مجاني وبشكل كامل.
وتقول جوجل في هذا الصدد: "بفضل بياناتنا، أنشأنا أفضل الأدوات في فئتها لربط العلامات التجارية مع منشئي المحتوى المناسبين، وتمكين المحتوى ذي العلامات التجارية ليصل إلى الجمهور المناسب".
بعبارة أخرى يُتيح التطبيق لمستخدمي يوتيوب وأصحاب النفوذ إرسال اقتراحات إلى جهات التسويق، والاتصال بالعلامات التجارية ذات الصلة التي ترتبط بشكل أفضل مع جمهورها، كما ويسمح التطبيق بإرسال واستقبال الرسائل بين العلامة التجارية ومنشئ المحتوى لإنهاء تفاصيل التعاون والمزيد.
فضلًا عن احتواء التطبيق لفلاتر تسمح لك بمشاهدة العلامات التجارية ومنشئي المحتوى الملائمين استنادًا إلى مدى الوصول والفئات والقنوات الاجتماعية والسعر والبلد، أخيرًا إن كنت من المهتمين فيُمكِنُكَ تجربة تطبيق FameBit بتحميله مجّانًا، على أن يدعم اندرويد 5.0 فأحدث.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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