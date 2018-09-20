gopro تكشف النقاب عن سلسلة hero7 بثلاث كاميرات جديدة

أعلنت شركة جو برو GoPro المختصة في إنتاج كاميرات المغامرات عن سلسلة جديدة من الكاميرات باسم Hero7، والتي بدأتها بإطلاق ثلاث كاميرات جديدة بثلاثة ألوان مختلفة، حيث الأولى باللون الأبيض، والثانية باللون الفضي، والثالثة باللون الأسود.

ومثلما الحال مع اللون، فإن المواصفات ترتفع. حيث أن الكاميرا البيضاء تأتي بموصفات منخفضة، بينما تأتي الكاميرا الفضية بمزايا متوسطة، فيما تأتي الكاميرا السوداء بمزايا أعلى، وتملك جميعها نفس التصميم مع وجود شاشة صغيرة لتحديد البيانات في الخلف وعدسة محمية بالأمام. وتأتي بأسعار 199$، 299$، و399$ على التوالي.

وبالحديث عن المزايا، فإن الكاميرا البيضاء تستطيع التقاط فيديو بدقة 1440 بكسل وبعدد إطارات (فريم) 60 في الثانية، كما تتمتع بتقنية مقاومة الماء حتى 10 متر، وتستطيع التقاط صور حتى 10 ميجا بايت.

أما الكاميرا الفضية، فتتمتع بقدرة على تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K عالي الوضوح وبمعدل 30 إطار في الثانية، كما تتمتع بنفس تقنية مقاومة الماء حتى 10 متر، بالإضافة إلى قدرتها على أخذ صور حتى 10 ميجا بكسل. وبجانب ذلك، فهي تتمتع بتقنية GPS.

وبخصوص الكاميرا الأفضل من GoPro والتي تأتي باللون الأسود، فهي تتمتع بقدرة على تصوير الفيديو بدقة 4K وبمعدل 60 إطار في الثانية، ولديها الإمكانيات لتصوير الفيديو البطيء بدقة 2.7K وبمعدل 120 إطار في الثانية، أو بدقة 1080 بكسل وبمعدل 240 إطار في الثانية. كما تستطيع التقاط صور بدقة 12 ميجا بكسل وتقنية HDR، بالإضافة إلى تمتعها بالقدرة على البث المباشر. وبالطبع فهي تحمل تقنية GPS، وكذلك القدرة على مقاومة الماء حتى 10 متر.