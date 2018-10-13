كشفت خدمة التراسل الشبابية الشهيرة "سناب شات" عن خدمة "Snap Original"، وهو عبارة عن منصة يتم فيها إنشاء العروض الحصرية من قِبل بعض أفضل رواة القصص فى العالم، مع حلقات جديدة يتم إصدارها يوميًا، حيث إن أول عرض ضمن Snap Original يعرف بـCo-Ed، وهو كوميديا جديدة من Duplass Brothers.

ووفقًا لما نشره موقع fonearena الهندى، فتشمل باقى عروض Snap Originals كلا من Class of Lies وهو فيلم إثارة من أحد القائمين على Riverdale، وعرض Endless Summer، وهو ملعب صغير يتبع النجوم الصاعدة فى Laguna Beach من Bunim / Murray.

كما سيحتوى Snap Originals على ميزة Show Portals الجديدة، ما يتيح للمستخدمين التمرير السريع والدخول إلى مشهد من أحد العروض لتجربة ذلك بأنفسهم، وسيكون لدى Snap Originals أيضًا العدسات والفلاتر وطرق ممتعة أخرى لمشاركة تجربة العرض مع الأصدقاء.